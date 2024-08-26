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أسرار الصحف ليوم الأثنين 26 آب 2024

26
AUGUST
2024
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا
ارتبك سفير دولة غربية كان يكرر في مجالسه أن قرار الحرب ضد لبنان اتخذ في تل أبيب وأن مجرد بدء رد المقاومة سوف يعني انطلاق صفارة الحرب عندما سئل عن سبب الكلام الإسرائيلي عن عدم نية الذهاب الى الحرب والالتزام بعدم التصعيد رغم الاعتراف بأن المقاومة استهدفت ما وصفته هيئة البث الاسرائيلية الرسمية بمؤسسة استراتيجية وسط «إسرائيل». وقال يبدو أنهم استخدمونا في حرب نفسية وضحكوا علينا وهم يتهربون من خوض الحرب فخرجنا بسواد الوجه.

 

كواليس
قال خبير في الشؤون الإسرائيلية إنه فوجئ بالتعابير التي تستخدم للمرة الأولى في الحديث الإسرائيلي الرسمي السياسي والعسكري تجاه لبنان عن عدم الرغبة بالتصعيد وعدم وجود نية شن حرب بعدما قدم رد حزب الله لقيادة الكيان ما يفترض أنه كان تمنيات هذه القيادة للذهاب الى شن الحرب التي مضى على التهديد بها أحد عشر شهرا. وقال إن هذا التحول المفاجئ في ظل حجم الحشود الأميركية الموجودة لدعم «إسرائيل» يعني أن لحظة العجز الإسرائيلي عن مواصلة الحرب قد اقتربت كثيرا، داعيا لمراقبة التغييرات المقبلة في المسار التفاوضي.

 

 



اللواء: أسرار

لغز
يشجِّع مرجع روحي مسيحي عدداً من النواب الموارنة على إستعادة تجربة كتلة النواب الموارنة المستقلين، التي لعبت دوراً ناشطاً في مرحلة الإنقسامات المسيحية في نهاية الثمانينات، وخرج منها نائب زحلة إلياس الهراوي رئيساً للجمهورية!

 

همس
فوجئ مسؤول بالتطورات العسكرية صباح أمس الأحد الباكر، وطلب إتخاذ إجراءات عاجلة لإثبات وجود الحكومة رغم الإشكاليات المحيطة بقدرات هيئة الطوارئ!

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