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عناوين الصحف ليوم الأثنين 26 آب 2024

26
AUGUST
2024
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الأخبار: الخيبة!

مفاوضات القاهرة رهن الردّ الإسرائيلي

 

 

 

النهار: ردّ محدود وضربة استباقية: هل عَبَرت الحرب؟

 

 

 

الجمهورية: عملية الأربعين إنتقمت لشكر

 

 

 

البناء: طائرات «الأربعين» إلى الـ 8200 منشأة التجسس والاغتيالات قرب تل أبيب / خطاب انهزامي للكيان بذريعة ضربة وقائية وهمية… ونصرالله: أوفينا بوعدنا / ضمير العرب سليم الحص يغادرنا… والأسد: المقاومة قدوة ومثال في التحرير

 

 

 


اللواء: ما بعد الردّ على اغتيال شكر: منظومة جديدة من «توازنات الرعب»!
نصر الله: استهدفنا قاعدة غاليلوت الاستخباراتية.. والاحتلال يواجه بـ100 طائرة

 

 


الديار: نصرالله يكشف سردية اسرائيل الكاذبة وادعاء نتنياهو ان العملية تضمنت اطلاق 6 الاف صاروخ:
لقد قمنا بالرد على اغتيال الشهيد فؤاد شكر على مرحلتين الاولى صاروخية والثانية مسيّرات
قررنا عدم استهداف مدنيين وبنى تحتية وركزنا على اهداف عسكرية وخاصة الوحدة 8200 الاستخباراتية

 

 


l'orient le jour: « Rentrez chez vous » : Nasrallah décrète le retour à la normale

 

 


عناوين بعض الصحف العربية

 

الشرق الأوسط السعودية: نصر الله يؤكد استهداف قاعدة عسكرية قرب تل أبيب... والجيش الإسرائيلي ينفي

 

 


الأنباء الكويتية: مصدر لـ «الأنباء»: «خلصت هون ولا حرب موسعة والطرفان ربحا»
نصر الله: قصفنا قاعدة مخابرات قرب تل أبيب وما استهدفه العدو «وديان خالية».. وميقاتي طلب وقف العدوان الإسرائيلي

 

 


الوطن السورية: في كلمته تحت قبة مجلس الشعب: الصراع الدولي لم يهدأ يوماً عبر التاريخ وسورية ساحة أساسية من ساحات هذا الصراع … الرئيس الأسد يؤكد على الثوابت والمبادئ الوطنية وتطوير أداء المؤسسات

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