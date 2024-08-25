شهيد لحركة أمل...!

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صدر عن "حركة أمل"، اليوم الأحد، بيان جاء فيه: "بمزيدٍ من الفخر والإعتزاز تزفّ أفواج المقاومة اللبنانية "أمل" إلى قائدها سماحة الإمام السيد موسى الصدر وجماهيرها المؤمنة الشهيد أيمن كامل إدريس "لواء الخيام"، من بلدة الخيام، مواليد عام 1989، الذي استشهد أثناء قيامه بواجبه الوطني والجهادي دفاعا عن لبنان والجنوب".



وأكد البيان، ان "أفواج المقاومة اللبنانية أمل تعاهد الشهيد وجماهيرها بأن تبقى على العهد والقسم للقائد المؤسس وللشهداء بأن نكون فدائيي حدود أرضنا المقدسة مهما غلت التضحيات".



وختم: "أمل بنصره تعالى وعودة الإمام القائد ورفيقيه".