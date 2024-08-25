الحزب يكذب الرواية الاسرائيلية "إدعاءات فارغة"... ويعلن في بيان ثالث: العملية تمت بنجاح!

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بسم الله قاصم الجبارين
بيان صادر عن المقاومة الإسلامية في لبنان (بيان رقم 3)
" إنّا من المجرمين منتقمون"
بعون الله تعالى تم إطلاق جميع المسيرات الهجومية في الأوقات المحددة لها ومن جميع مرابضها وعبرت الحدود اللبنانية الفلسطينية باتجاه الهدف المنشود ومن مسارات متعددة، وبالتالي تكون عمليتنا العسكرية لهذا اليوم قد تمت وانجزت بحمد الله تعالى.
إن ادعاءات العدو حول العمل الاستباقي الذي قام به والاستهدافات التي حققها وتعطيله لهجوم المقاومة هي إدعاءات فارغة وتتنافى مع وقائع الميدان وسيتم تفنيدها في خطاب للأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله يحدد لاحقا هذا اليوم.
وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم
المقاومة الإسلامية