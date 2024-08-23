living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالوثائق: حرفوش يفوز على مستشارة ميقاتي!

23
AUGUST
2024
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعد سنوات من الصراع داخل المحاكم، فاز صاحب مبادرة جمهورية لبنان الثالثة عمر حرفوش بالدعوى القضائية التي تقدم بها بحق مستشارة الرئيس نجيب ميقاتي والخبيرة البيئية ميرفت الهوز، بتهم الافتراء والتحريض والقدح والذم.

خلفية الدعوى القضائية هي أن الهوز شنت حملة شعواء على حرفوش بعد تقدمه بمشروع لمعالجة النفايات في مدينة طرابلس بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي، هذا المشروع كان سينقذ طرابلس من كارثة النفايات التي لا تزال قائمة حتى يومنا هذا.

وقتها، بدأت الهوز بتوجيهات ميقاتي ( بحسب ادعائها بنص الدعوى ) بشن حملة على المشروع وساقت بحق حرفوش حملة من الشائعات والأخبار المفبركة لتعطيل المشروع، ليس ذلك فقط بل تقدمت بدعوى ضد حرفوش والمتعاونين معه، لكن خسرت الدعوى.

اثر ذلك، بادر حرفوش إلى رفع دعوى قضائية بحق الهوز وفاز بها ومنحه القضاء عطل وضرر بلغ 70 الف دولار أمريكي. ليثبت القضاء أنه حكم بين الناس وان العدالة تتحق في قصور العدل وليس في بث الإشاعات والأخبار الكاذبة.

إن فوز حرفوش بالدعوى القضائية يؤكد سلامة المشروع البيئي الذي أمنه حرفوش لمدينته طرابلس، لكن زعماء المدينة رفضوا المشروع خوفاً من إصلاحها وتطوريها وتنميتها وخوفاً من توسع دائرة حرفوش وفضلو أن يعيش الطرابلسيين ببيئة غير نظيفة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   