بالصور: "الحزب" يزف 3 شهداء !

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نعى حزب الله 3 شهداء جدد وهم :" بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد قاسم صالح حرقوص "فداء" مواليد 2004 من بلدة طورا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد حسن وسام حرقوص “أبو مهدي” مواليد عام 2005 من بلدة طورا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.



بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد عقيل قاسم غريب "أبو طالب" مواليد عام 1990 من بلدة طير حرفا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس."



