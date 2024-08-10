شعبة المعلومات أوقفت شخصاً نشر صوره على مواقع التواصل وهو مسلّح ويرتدي بزات عسكرية مختلفة

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

" تداولت مواقع التّواصل الإجتماعي صوراً لشخصٍ مجهول الهويّة يرتدي بزّات عسكريّة ويحمل أسلحة حربيّة.

على أثر ذلك، كثّفت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها التّقنيّة والاستعلاميّة لتحديد هويّة المشتبه فيه، وتوقيفه.

بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات المكثّفة، توصّلت الشّعبة إلى تحديد هويّته، وهو المدعو:

م. ع. (من مواليد عام ۲۰۰۳، سوري)

بتاريخ 07-07- 2024 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من تحديد مكانه في بشامون الضّيعة، حيث عملت على توقيفه.

بالتّحقيق معه، اعترف أنّه الشّخص ذاته الذي تمّ تناقل صوره على مواقع التّواصل الإجتماعي وهو مرتد بزّات عسكريّة وحامل أسلحة حربيّة.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المختص، بناءّ على إشارة القضاء".