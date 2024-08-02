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الجبهات تدخل "مرحلة جديدة"!

2
AUGUST
2024
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فيما شيّع حزب الله الشهيد فؤاد شكر الى مثواه الأخير، وتشيّع اليوم حركة حماس رئيس مكتبها السياسي الشهيد اسماعيل هنية في قطر، توالت مواقف التأكيد على أن الاستهداف المزدوج الذي قام به العدو الإسرائيلي لن يمر دون رد مدروس ومتوازن، حيث جاء موقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله واضحاً بأن الرد على الاغتيال وقتل المدنيين بمبنى سكني في الضاحية سيكون حتمياً، مؤكدا أن على العدو أن "ينتظر انتقام الشرفاء في هذه الأمة"، معلنا أن كل "جبهات الإسناد دخلت في مرحلة جديدة".

وإذ شدد نصرالله على أن "اتهام حزب الله بمجزرة مجدل شمس ظالم ومضلل وكاذب والهدف منه تبرئة جنود العدو من الحادثة وإشعال الفتنة بين أهل الجولان ومعهم كل الأحباء من الدروز، والمقاومة ومعها كل الطائفة الشيعية"، لفت نصرالله إلى أنه "بفضل الوعي والمواقف الحاسمة التي صدرت من مجموعة كبيرة من القيادات السياسية الدرزية والروحية، وأيضا من الموقف الشعبي في الجولان، ساعدا على تعطيل الفتنة وتبرئة المقاومة من هذه التهمة".

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