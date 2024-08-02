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"إسرائيل" تستعد لهجوم «متعدد الجبهات»

2
AUGUST
2024
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الشرق الأوسط السعودية: أعلنت مصادر عسكرية في تل أبيب أن إسرائيل تستعد لأسوأ احتمالات الرد على اغتيالها زعيم «حماس» إسماعيل هنية، والقيادي العسكري في «حزب الله» فؤاد شكر، وتتوقع هجمات متعددة ضدها من إيران ولبنان والعراق واليمن وسوريا وغزة وحتى الضفة الغربية في آنٍ واحد.

 

ورغم استبعاد حرب شاملة في المنطقة حالياً، فإن تل أبيب أعلنت عن أكبر حالة استنفار عسكري ومدني، تشمل نشر بطاريات القبة الحديدية ومقلاع داود وبطاريات الدفاع الجوي لمواجهة هجوم بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة في جميع أنحاء البلاد.

 

كما ألغت الإجازات في الجيش والأجهزة الأمنية، وقلّصت حركة الطيران المدني، وأصدرت أوامر بإغلاق عشرات المصانع التي بها مواد خطيرة قرب الحدود اللبنانية على مسافة تصل حتى 40 كيلومتراً داخل إسرائيل.

الشرق الأوسط
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