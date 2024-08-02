عناوين الصحف ليوم الجمعة 2 آب 2024

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الأخبار: الثـأر

النهار: "حزب الله" و"المحور"... الردّ حتمي والتوقيت فقط؟



الجمهورية: واشنطن تركز على منع توسع الحرب

المعركة مفتوحة

الديار: نصرالله يتوعد برد حتمي وجدّي: اضحكوا قليلاً وستبكون كثيراً

قواعد الاشتباك جنوبا تدخل اليوم مرحلة جديدة كماً ونوعاً



اللواء: نصر الله يفصل بين عمليات الاسناد.. و«الردّ الحتمي» على اغتيال شكر وقصف الضاحية

الوفد البريطاني لتجنُّب استهداف المدنيين ولبنان يطالبه بالضغط على إسرائيل.. وحزب الله يستأنف إطلاق الصواريخ

البناء: تشييع مليوني عابر للمذاهب لهنية في طهران… وتأكيد إيراني على الرد الرادع/ نصرالله في تشييع شكر: ننتقل من جبهات إسناد إلى المعركة الكبرى المفتوحة/ الردّ آتٍ وسيبكي الذين فرحوا بالاغتيالات… وسيعرفون أي خطوط حمر تجاوزوا

l'orient le jour: Discours de Nasrallah : la riposte, sûrement... mais avec « sagesse »

عناوين بعض الصحف العربية



الشرق الأوسط السعودية: قنبلة «هُربت قبل شهرين» إلى دار ضيافة في طهران وراء اغتيال هنية



الأنباء الكويتية: أسئلة في لبنان عن الردّ على إسرائيل وإمكان الانزلاق إلى حرب واسعة

حضور غربي لمنع التصعيد.. ونصرالله: دخلنا مرحلة جديدة