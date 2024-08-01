"الشرق الأوسط": تعديل في بعض مواعيد الرحلات!

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صدر عن شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية، اليوم الخميس، بيان جاء فيه: "تعلن الشركة أن رحلاتها ليوم 1 آب 2024 ستبقى على مواعيدها بإستثناء 6 رحلات من أصل 38 رحلة تم تأخير عودتها لتصل صباحاً بدلاً من وصولها بعد منتصف الليل، وذلك لأسباب تقنية تتعلق بتوزيع المخاطر التأمينية على الطائرات بين لبنان والخارج".



وأضاف البيان، "الرحلات التي تم تأخير مواعيد عودتها في 1 آب 2024 هي 6 من أصل 38 رحلة:



توقيت الاقلاع المعدل في 2 آب توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة

صباحاً06:10 02:15 بيروت دبي ME431



05:35 صباحاً 21:15 بيروت جدة ME369



صباحاً09:55 22:00 بيروت لندن ME204



صباحاً06:10 21:15 بيروت الكويت ME403



صباحاً05:00 02:50 بيروت الدوحة ME435



صباحاً06:45 20:55 بيروت الدمام ME443



*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة".



وتابع، "يسمح للركاب المحجوزين حصراً على الرحلات المذكورة أعلاه بتغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة".