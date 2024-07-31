كاتس: تنفيذ القرار 1701 سيمنع الحرب الشاملة مع حزب الله

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أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الأربعاء أنّ "السبيل الوحيد لمنع حرب شاملة مع حزب الله هو التنفيذ الفوري لقرار الأمم المتحدة الذي يحظر وجود الفصائل المسلحة في جنوب لبنان قرب الحدود مع إسرائيل".

وذكر كاتس، أنه بعث برسالة إلى العشرات من نظرائه يدعوهم فيها إلى تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 1701 الذي صدر في نهاية حرب عام 2006 بين إسرائيل وحزب الله.

ودعت منسّقة الأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت خلال لقائها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اليوم الأربعاء للتهدئة على الجبهات كافة وطالبت جميع الأطراف بالالتزام بتطبيق القرار 1701 لحل النزاع القائم.

وفي السياق، أشار وزير الخارجية عبدالله بوحبيب إلى أنّ "الخيار العسكري الذي تتبعه الحكومة الاسرائيلية هدفه زج المنطقة في دوامة الحرب الشاملة التي لن تجلب سوى الدمار والخراب للجميع"، مؤكدًا أنّ "الحل الدائم وضمان الأمن في جنوب لبنان لن يكون الا من خلال السبل الدبلوماسية ووقف إطلاق النار والالتزام التام والناجز بجميع القرارت الاممية ذات الصلة، سيما مندرجات القرار 1701 الذي يبقى السبيل الوحيد لمنع المزيد من العنف والموت والخراب".