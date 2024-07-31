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هل ينقطع الدواء في حال حصول الحرب...!؟

31
JULY
2024
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اعلنت نقابة مصانع الأدوية في لبنان في بيان انه” في ظل الأيام الدقيقة والوضع الحساس الذي يمر به بلدنا الحبيب لبنان، وانطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية أولا والصحية ثانيا، يهم النقابة أن تطمئن اللبنانيين أن مصانع الأدوية اللبنانية كما عهدتموها خلال فترة أزمة انقطاع الدواء وانتشار جائحة كورونا، ستكون على جهوزية تامة لأي حال طوارئ قد يشهدها الوطن (لا سمح الله)”. واكدت أن “المصانع تعمل ليلاً ونهارًا لتأمين حاجة السوق اللبناني من الأدوية الأساسية والمزمنة، ومن الأمصال اللبنانية الركيزة الأهم التي تؤمن 100% من حاجة المستشفيات”. وعاهدت “المواطنين على المضي قدما بكل ما أتيح لنا من إمكانات الاستمرار في تأمين الدواء الجيّد والمناسب وتوفّره للمريض بطريقة مستدامة لأن “الدواء اللبناني دوا”، راجين إنهاء كافة أشكال الحروب وأن يعم السلام والأمن والاستقرار على وطننا لبنان ودول العالم”.

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