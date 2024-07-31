طيران الإمارات: لن نسمح بسفر العملاء المارين عبر دبي والمتجهين إلى بيروت!

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أعلنت شركة طيران الإمارات، أنّ "في ظل التوتر الراهن في لبنان لن يتم السماح بسفر العملاء المارين عبر دبي والمتجهين إلى بيروت في 1 و2 آب".

وأمس الثلاثاء، استهدف عدوان إسرائيلي منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وسقوط جرحى، في ظلّ استمرار الحرب على غزة والاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن حصيلة جديدة للشهداء الذين ارتقوا نتيجةً للعدوان الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، كاشفة أنّ "العدوان أدى إلى سقوط أربعة شهداء مدنيين من بينهم سيدتان وطفلة وطفل وذلك بعد ارتقاء شهيدة من الجرحى في مستشفى الساحل".

وفي وقت سابق، أعلنت العلاقات الاعلامية في "حزب الله"، أنه "كما بات معروفاً قام العدو الصهيوني بالاعتداء على الضاحية الجنوبية لبيروت أمس الثلاثاء بتاريخ ‌‏30-07-2024 حيث استهدف مبنى سكنياً في أحد أحيائها مما أدى الى استشهاد عدد من المواطنين ‏واصابة آخرين بجراح وحصول دمار كبير في عدد من طوابق المبنى.‏ وكان القائد الجهادي الكبير الأخ السيد فؤاد شكر (الحاج محسن) حينها يتواجد في هذا المبنى". ‏