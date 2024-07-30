خطةُ طوارئ جرى تحديثها في حال تعرُّض مطار بيروت للقصف؟!

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اكد رئيس مطار رفيق الحريري الدولي فادي الحسن انه «في حال تعرُّض مطار بيروت للقصف، فإن هناك خطة طوارئ موجودة، ومعمول بها، وجرى تحديثها مع الاجهزة الامنية للتعاطي مع كل سيناريو على حدة».

يشار الى ان يوم امس حفل بتوالي بيانات شركات الخطوط الجوية العربية والعالمية، معلنة إلغاء رحلاتها الى مطار بيروت الدولي، خوفاً من ضربة اسرائيلية.

وشغر المطار من حركة الملاحة، باستثناء بعض الرحلات، وانتشر فيديو بعد ظهر أمس الاثنين، يُظهر طائرة واحدة فقط على مدرج المطار .

وقد أعلنت مجموعة لوفتهانزا، في بيان أمس الاثنين، انها علَّقت رحلاتها الجوية إلى العاصمة اللبنانية بيروت حتى 30 تموز بسبب الوضع الراهن في الشرق الأوسط.

وأضافت الشركة أن الرحلات الجوية التابعة للمجموعة، وهي الخطوط الجوية الدولية السويسرية ويورو وينغز ولوفتهانزا جرى تعليقها «كإجراء احترازي».

لاحقا، اعلنت لوفتهانزا الألمانية تمديد التعليق حتى 5 آب المقبل.

بدوره اعلن طيران سويسرا تعليق رحلاته من وإلى بيروت حتى 5 آب.

وعلقت شركتا طيران Airfrance وترانسافيا رحلاتهما نحو بيروت اليوم وغدا.

واعلنت الخطوط الملكية الأردنية بأنها علقت رحلتين جويتين كانتا مقررتين إلى بيروت يومي الاثنين والثلاثاء.

واضافت في بيان إنها «ستلغي رحلة الاثنين آر.جيه403 ورحلة الثلاثاء آر.جيه407 وذلك بحسب قرار هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني بتعليق جميع رحلات الشركات الوطنية إلى مطار بيروت ولمدة وجيزة».