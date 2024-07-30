رشاوى في نقابة محامي الشمال؟

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الأخبار: يجري تناقل تسجيلات صوتيّة لمسؤول في نقابة المحامين في الشمال يساوم صاحب طلب انتساب إلى النقابة على مبلغ 10 آلاف دولار لقبول طلبه. يُذكر أن نتائج المباراة التي صدرت نهاية الشهر الماضي أسفرت عن قبول انتساب 149 من أصل 544 متبارياً، وهو رقم يعدّ كبيراً مقارنةً بالدورات السابقة. وتفيد معلومات بأنّ أحد المحامين تقدّم، بوكالته عن أحد الذين خضعوا لامتحانات الانتساب، بطعنٍ في نتائج المباراة أمام محكمة الاستئناف المدنية في الشمال، الناظرة في القضايا المختصة بقرارات نقابة الشمال والاعتراض عليها.