"المقاومة الاسلامية": استهداف موقعي العباد وحدب يارين وتجهيزاتهما التجسسية

A + A -

اعلنت "المقاومة الاسلامية" في بيان، انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وفي إطار الرد على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة شقرا، استهدف مجاهدونا عند الساعة 05:30 من بعد ظهر ال‏‏يوم الإثنين 29-07-2024، موقع العباد ودشمه وتجهيزاته التجسسية بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة مما أدى إلى تدمير التجهيزات المستهدفة".

واعلنت ايضا انه "عند الساعة 05:53 من بعد ظهر ‏ال‏يوم، استهدفت التجهيزات التجسسية في موقع حدب يارين بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة مما أدى إلى تدميرها".