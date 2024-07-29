المقاومة الإسلامية تنعي العميد الركن المتقاعد أمين حطيط

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أصدرت العلاقات الاعلامية في حزب الله البيان التالي:

تنعى العلاقات الاعلامية في حزب الله الباحث والمفكر الاستراتيجي العميد الركن المتقاعد أمين حطيط الذي انتقل الى الملكوت الأعلى بعد مسيرة زاخرة بالعطاء.

كان للعميد حطيط من موقعه في الجيش اللبناني دور بارز في الدفاع عن لبنان وحقوقه الوطنية والسيادية خاصة عام ٢٠٠٠في معركة استرجاع الحقوق الوطنية والأراضي اللبنانية بعد التحرير من الاحتلال الصهيوني.

آمن بالمقاومة ايمانا مطلقا، ودافع عنها في كل المنابر ، وكان له دور رئيسي ومميز في نصرة المقاومة عام 2006 وفي معركة طوفان الأقصى، كما كان له دور بارز في نصرة المقاومة الفلسطينية.

ترك مئات المقالات والأبحاث والاسهامات الفكرية التي تعزز ثقافة المقاومة والجهاد في مواجهة الاحتلال والتطبيع.

نتقدم من قيادة الجيش اللبناني ومن عائلته الكريمة وأصدقائه ومحبيه وجمهور المقاومة بأحر التعازي والمواساة سائلين الله تعالى أن يدخله فسيح جنانه ويلهم ذويه الصبر والسلوان.