طيران الشرق الأوسط في بيان هام بشأن الرحلات ليومي 29 و30 تموز

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أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية أن رحلاتها ليومي 29 و30 تموز 2024 ستبقى على حالها بإستثناء 5 رحلات من أصل 35 رحلة تم تأخيرعودتها الى صباح 30 تموز 2024 بدلا من وصولها بعد منتصف الليل، وذلك لأسباب تقنية تتعلق بتوزيع المخاطر التأمينية على الطائرات بين لبنان والخارج.



للإطلاع على بيان شركة طيران الشرق الأوسط، عبر الرابط التالي: https://www.lbcgroup.tv/uploadImages/ExtImages/Images2/NewFolder%201/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%20%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%2029%20%D9%8830%20%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B2.pdf