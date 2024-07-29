"الحزب" في الخارجية..

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كشف وزير الخارجية عبدالله بو حبيب أمس على هامش الاتصالات التي تلقّاها او أجراها مع عدد من نظرائه العرب والغربيين أنّ «الولايات المتحدة طلبت من الحكومة كبح "جماح" حزب الله، كما أنّ لبنان طلب من الولايات المتحدة حضّ إسرائيل على ضبط النفس في ظل التوتر في الآونة الأخيرة». وقال في حديث متلفز: "هجوم كبير من قبل إسرائيل سيؤدي إلى حرب إقليمية". وقال: "إنّ حزب الله نفى علاقته بالضربة وهو منذ بدء الحرب يستهدف مواقع عسكرية وليس مدنية. ولا اعتقد انّه نفّذ هذه الضربة، قد تكون من تنفيذ منظمات أخرى أو خطأ اسرائيلياً أو حتى خطأ من حزب الله لا أدري، ونحن في حاجة إلى تحقيق دولي لمعرفة حقيقة الأمر".

وفي اطار المعالجات الجارية، علمت «الجمهورية» انّ لقاء سيُعقد قبل ظهر اليوم في وزارة الخارجية بين بوحبيب ومسؤول العلاقات العربية والدولية في حزب الله السيد عمار الموسوي، يتوقع ان يجري خلاله البحث في المستجدات السياسية والديبلوماسية وحصيلة المشاورات الجارية على اكثر من مستوى.

كذلك سيلتقي بوحبيب سفيرة السويد آن ديسمور وممثلة الامم المتحدة جنين هانس بلاسخارت التي تجري اتصالات بالقادة اللبنانيين السياسيين والامنيين لمواكبة ما يجري بعد البيان المشترك الذي اصدرته وقائد قوات «اليونيفيل» الجنرال لازارو وتضمن تحذيراً من اي عمل عسكري قد يؤدي الى تدهور الوضع.