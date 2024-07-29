لصفحة جديدة بين جنبلاط وسوريا

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بعض ما جاء في مقال رضوان الذيب في الديار:

...ان كل المحاولات لتنفيذ المشروع "الاسرائيليي" باءت بالفشل رغم خطورة أحداث السويداء ، ولعبت تحذيرات وليد جنبلاط وطلال ارسلان دورا بارزا في عقلنة طروحات المحتجين في جبل العرب، وتحذيرهم من الانجرار الى المشاريع المشبوهة مقابل دعم مطالبهم المعيشية .

كما اكتشف الكثيرون من فاعليات السويداء مخاطر ما يجري، واعلنوا التمسك بالدولة السورية وبان الأخطاء لا تبرر الطروحات الانفصالية ، واستنكروا تحركات احد مشايخ العقل حكمت الهجري وما يقوم به من خطوات انفصالية .

وتقول المصادر ان تعاطي الدولة السورية الايجابي ساهم ايضا مع متظاهري السويداء الى تراجع وهجها، رغم كل محاولات مستشار نتنياهو مندي الصفدي وكمال اللبواني وغيرهم لضرب استقرار جبل العرب .