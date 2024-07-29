الكويت تطرق باب دمشق

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الأخبار: بدأت الكويت خطوات حثيثة لإعادة علاقتها مع دمشق، بعد بضعة أيام على إعلان إيطاليا استئناف علاقتها بسوريا، وأكثر من عام على إعلان السعودية ومن قبلها الإمارات خطوة مماثلة.

وفي هذا السياق، ذكرت مصادر إعلامية أن وفداً كويتياً يزور دمشق هذه الأيام بهدف التمهيد لإعادة العلاقات، وتأهيل السفارة الكويتية المغلقة منذ عام 2011، موضحة أن أعضاء الوفد التقوا مع مسؤولين سوريين، بحضور سفير سوريا لدى الكويت، تميم مدني، الذي رتّب اللقاء منذ شهر، مشيرة إلى أن زيارة الوفد الكويتي كانت مقررة في الأول من تموز الحالي، لكنها تأجلت لأسباب فنية بحتة.

وتأتي الخطوة الكويتية بعد نحو شهر على بدء أمير الكويت الجديد، مشعل الأحمد الجابر الصباح، عملية تغيير كبيرة في سياسة البلاد الداخلية، والتي بدأها «مجلس الأمة»، وشملت تعليق العمل ببعض مواد الدستور، وبدء حملة أمنية طاولت عدداً من المتشدّدين الإسلاميين في البلاد، والذين تورّط بعضهم خلال السنوات الماضية في دعم الفصائل «الجهادية» في سوريا، سواء بشكل علني أو عن طريق جمع التبرعات السرية وإرسالها.

وتبع هذا إجراء بعض التغييرات في السياسة الخارجية، من بينها التقارب الأخير مع دمشق، علماً أن أمير الكويت، وفي أول زيارة له بعد تولّيه الحكم، توجّه إلى تركيا في شهر أيار الماضي.