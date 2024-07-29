أسرار الصحف ليوم الأثنين 29 تموز 2024

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

توقف سياسيون ودبلوماسيون أمام موقف زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من حادث مجدل شمس والتهديدات الإسرائيلية بالعدوان على لبنان، وكلام جنبلاط عن حواره مع المبعوث الأميركي أموس هوكشتاين الذي تحدّث بلغة التهديد الإسرائيلي ورأوا في الموقف قراءة لمشروع فتنة كبيرة يعمل عليها الأميركي والإسرائيلي في المنطقة، ويريد أبناء الطائفة الدرزية وقوداً لها بحيث نجح موقف جنبلاط بنزع فتيل الفتنة بعكس ما كان المخطط له أميركياً وإسرائيلياً باستدراج الدروز إلى لعب دور لا يكتمل من دون جنبلاط.

كواليس

لفت مسؤول أمني في دولة عربية إلى أن كلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام وسائل الإعلام خلال استقباله الرئيس السوري بشار الأسد عن اتجاه المنطقة إلى التصعيد وأن سورية ضمن هذا السياق، جاء قبل حادثة مجدل شمس، ما يعني أن معلومات الاستخبارات الروسية عن قرار أميركيّإسرائيليّ خلال زيارة بنيامين نتنياهو قد اتُخذ بالتصعيد لتحسين شروط التفاوض، ومنها محاولة إبقاء القوات الأميركية في سورية والعراق وحادثة مجدل شمس تمّ تصنيعها لهذا الغرض أو تمّ استغلالها بعدما وقعت عَرَضاً.



اللواء: أسرار

لغز

التدبير المفاجئ بحق رئيس دائرة الأملاك المبنية في المالية عبدالحفيظ سوبره أعاد طرح مصير الموظفين الأوادم والذين يرفضون التدخلات السياسية والضغوطات المالية التي يتعرضون لها، ويدفعون ثمن نزاهتهم بإبعادهم عن المراكز الحساسة!



همس

حرص مرجع بارز على تحييد نفسه عن التوتر الحاصل بين نواب المعارضة والثنائي الشيعي، على خلفية عدم تحديد موعد لطرح مبادرة المعارضة التشاورية على كتلتي نواب الحركة والحزب!