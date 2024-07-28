قوى الامن: توقيف تاجر مخدرات في حي السلم

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم قطعات قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق، توافرت معلومات حول قيام مجهول بترويج المخدرات في محلة حي السلم. وعلى الفور باشرت القطعات المختصة بإجراءاتها الميدانية والإستعلامية لتحديده وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصلت شعبة المعلومات إلى معرفة هويته ويدعى:

ح. ع. (من مواليد عام 2004، سوري).

بتاريخ 09- 07- 2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة حي السلم أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن دراجة آلية تم ضبطها، وتبين أنها مسروقة من محلة بئر حسن.

بتفتيشه والدراجة تم ضبط: مسدس حربي مع ممشط

/36/ كيسا من مادة الفرعون لون بني /46/ كيسا من مادة الفرعون لون زهر /37/ حبة من مادة eskaneve /14/ طبة بلاستيكية من مادة الباز

/11/ كيسا من مادة الحشيشة /60/ حبة من مادة carisol /60/ حبة من مادة tramadol /6/ حبات من مادة lasa كيسين من مادة السالفيا

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدرات لعدد من الزبائن في محلة حي السلم.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".