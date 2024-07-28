عناوين الصحف ليوم الأحد 28 تموز 2024

A + A -

النهار: صاروخ الجولان يضع لبنان على أبواب الحرب... بيانات التبرّؤ والإدانة… هل تكفي لوقف الرد؟

الديار: لبنان في «عين العاصفة» ورسائل الردع بلغت «كاريش»

السلطة تدرس خطّة خروج من الأزمة عمادها شطب الودائع؟

الشرق الأوسط السعودية: نتنياهو: «حزب الله» سيدفع ثمناً غالياً جراء الهجوم الصاروخي على الجولان

أميركا أكدت دعمها «الراسخ» لإسرائيل وأمنها

الأنباء الكويتية: ملف الرئاسة مؤجّل والعرقلة «ورقة في يد الجميع» وتمديد خدمة قائد الجيش على «نار باردة»



الوطن السورية: إيطاليا خطت دبلوماسياً باتجاه سورية … مصادر لـ«الوطن»: زيارة «كويتية» تمهيدية لدمشق لإعادة العلاقات بين البلدين على أعلى مستوى