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باسيل من دارة البزري: للمحافظة على اتفاق الطائف الذي يعطي الصلاحيات لمجلس الوزراء مجتمعًا بغياب رئيس الجمهورية!

27
JULY
2024
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المحطة الثانية من جولة رئيس التيار النائب جبران باسيل في صيدا كانت في دارة النائب الدكتور عبد الرحمن البزري ورأى باسيل انه يمكن أن يكون هناك موقف عربي متوازن بموضوع غزة، مذكراً بأنه "عندما كان وزيرا للخارجية اتخذ مواقف عدة داعمة للقضية الفلسطينية".
كذلك تطرق باسيل والبزري الى الفراغ الحاصل في رئاسة الجمهورية، وكل الممارسات التي تحصل والتي تؤدي إلى انتهاك الطائف.وهنا شدد باسيل على "أهمية المحافظة على اتفاق الطائف الذي يعطي الصلاحيات لمجلس الوزراء مجتمعا بغياب رئيس الجمهورية".
بدوره اكد البزري "أهمية هذه الزيارة وعلى ضرورة أن يكون هناك موقف عربي داعم للقضية الفلسطينية".

هذا ويشارك في الجولة التي يقوم بها رئيس التيار النائب السابق أمل ابو زيد، النائب السابق سليم الخوري، نائبة رئيس التيار للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي، نائب رئيس التيار لشؤون العمل الوطني ربيع عواد ، رئيس اتحاد بلديات جزين خليل حرفوش.

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