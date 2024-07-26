جيش الاحتلال الإسرائيلي: تغيير للواقع الأمني بالشمال وهجمة حاسمة عند اللزوم!

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أكد قائد المنطقة الشمالية في جيش العدو الإسرائيلي، اللواء أوري جوردين، على التزام الجيش بتغيير الواقع الأمني في الشمال، مشيرًا إلى دعم السكان والمواطنين للجيش في المواجهة الحالية.

وقال: "لقد قضينا على أكثر من 500 إرهابي في لبنان، ودمرنا آلاف الأهداف للبنية التحتية، وعندما تأتي اللحظة وننطلق في الهجوم، سيكون هجومًا حاسمًا. (وفق تعبيره)

كما زار قائد المنطقة الشمالية في جيش العدو الإسرائيلي، اللواء أوري جوردين، فريق القتال في لواء جولاني هذا الأسبوع برفقة قائد لواء جولاني، العقيد أدي جانون، وعدد من القادة الآخرين. خلال الزيارة، تحدث اللواء جوردين مع قادة الألوية الذين يدافعون عن المنطقة الوسطى من الحدود اللبنانية منذ حوالي خمسة أشهر.