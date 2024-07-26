تمام سلام رئيسًا للوزراء؟

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الأنباء الكويتية: تشهد الصالونات السياسية نقاشات حول «سلة كاملة» ترافق إنجاز التسوية الرئاسية، وتتضمن الاتفاق على تسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة وتوزيع الحصص الوزارية، وتثبيت توزيع وظائف الفئة الأولى الشاغرة منذ أمد.

وفي النقاشات بين مرجعيات لبنانية وديبلوماسية عربية وأجنبية، تحديد مواصفات رئيسي الجمهورية والحكومة، لجهة انسحاب مواصفات الأول على الثاني، كاختيار رئيس للجمهورية من مرشحي الخيار الثالث، يقابله رئيس للحكومة يحظى بقبول من الجميع، ولا تقتصر تسميته على فئة معينة، كالتسمية الحصرية للشخصية المكلفة رئاسة الحكومة من «نادي الرؤساء السابقين للحكومة» كما حصل منذ استقالة الرئيس سعد الحريري اثر احتجاجات أكتوبر 2019 غير المسبوقة في تاريخ البلاد.

وفي هذا السياق، يتم التداول بأسماء شخصيات بينها رئيس سابق للحكومة هو الرئيس تمام سلام، إلى مجموعة من الجدد موزعين مناطقيا بين طرابلس وبيروت وصيدا وإقليم الخروب والبقاع.