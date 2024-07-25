living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مطالب إعادة تقييم العلاقة مع دمشق باتت وثيقة وحفظت بملفات الاتحاد الأوروبي

25
JULY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الوطن السورية: أكدت مصادر صحفية في العاصمة البلجيكية بروكسل، وتعقيباً على ما نشرته «الوطن»، في عددها أمس أن الرسالة التي بعثت بها 8 عواصم أوروبية إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل قبيل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الذي عقد منذ يومين، تحولت إلى «لا ورقة» تقدمت بها الدول ذاتها، أي بات لها صفة شبه رسمية وباتت وثيقة تحفظ في ملفات الاتحاد الأوروبي.

 

وحسب المصدر الذي تحدثت إليه «الوطن»، وفضل عدم الكشف عن اسمه، فإن «اللا ورقة» تضمنت العديد من الملاحظات حول سياسة دول الاتحاد الأوروبي تجاه سورية، وبدت وكأنها جلد للذات، حيث تساءلت هذه الدول عما حققه الاتحاد الأوروبي نتيجة سياسة المقاطعة وفرض العقوبات على سورية والشعب السوري من جهة، وما تحقق من خلال صرف الملايين من المساعدات الإنسانية من دون أن يكون لها أي مفعول على سياسة أوروبا تجاه سورية.

 

وأضاف المصدر: إن «اللا ورقة» تضمنت توصية واضحة بضرورة إعادة التواصل المباشر مع دمشق وتعيين مبعوث خاص للاتحاد الأوروبي يلتقي بممثل سورية في بلجيكا، وخاصة أن للاتحاد الأوروبي قائم بالأعمال في دمشق، ويتردد إلى العاصمة السورية بشكل منتظم وتستقبله الإدارات السورية المختلفة عند الطلب، متسائلين عن جدوى مقاطعة ممثل سورية في بلجيكا!

 

وأضاف المصدر: إن الدول الثماني: النمسا، وكرواتيا، وقبرص، والتشيك، واليونان، وإيطاليا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، طلبت مراجعة كاملة لسياسة الاتحاد الأوروبي تجاه دمشق وتجاوز ما سمي بـ«اللاءات الثلاث»، أي «لا للتطبيع ولا رفع العقوبات ولا إعادة الإعمار»، والانخراط في مشاريع التعافي المبكر بحيث تكون سياسة أوروبا أكثر براغماتية وواقعية والتوقف عن انتظار «سقوط النظام» الذي لا يزال موجوداً، في حين أن النفوذ الأوروبي هو الذي تراجع أو شبه اختفى في الشرق الأوسط.

 

وطلبت «اللا ورقة» بأن يدرج الحوار مع سورية على أجندة المباحثات مع الدول العربية التي عادت إلى سورية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية واستكشاف فرص التعاون من أجل إعادة الحوار مع دمشق.

 

كما جاء في «اللا ورقة» توصية بضرورة توقف المصارف الأوروبية عن إدراج السوريين على اللوائح السوداء، فيما يخص تمويل بعض البضائع وخاصة تلك غير المشمولة بالعقوبات، والعودة إلى العمل بانتظام لضمان وصول ما يحتاجه الشعب السوري من معدات طبية وإنسانية من خلال المصارف الأوروبية.

 

وختمت «اللا ورقة» بتوصية أخيرة، وهي ضرورة التواصل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسون لدعم مبادرته وأن يكون لدى الأوروبيين مقاربة أكثر واقعية للقرار 2254.

 

وطالبت ثماني دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، قبيل انعقاد مؤتمر وزراء خارجية الاتحاد، من خلال رسالة موجهة إلى بوريل، إلى إعادة النظر في العلاقات مع سورية وتعيين مبعوث خاص للاتحاد لتنسيق العلاقة مع دمشق والمتابعة مع السفارة السورية في بروكسل، حسب بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الإيطالية ونشرته الصحافة الإيطالية.

 

وكشف مصدر صحفي في العاصمة البلجيكية تواصلت معه «الوطن» أن بوريل ورداً على رسالة ومقترح الدول الثماني، أكد أن سياسة الاتحاد الأوروبي ستكون أكثر «براغماتية» تجاه سورية، لكنه ونتيجة تأخر وصول رسالة الدول الثماني لم تدرج على جدول أعمال الاجتماع، علماً أن هذه الرسالة اطلع عليها كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من دون أن يعترض عليها أحد.

الوطن السورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   