أسرار الصحف ليوم الخميس 25 تموز 2024

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

علّق مرجع سياسي على كلام رئيس حزب مناوئ للمقاومة حول حقه في رسم السياسة الدفاعيّة والعسكرية بالقول إنه يطلب حق الفيتو في الحياة الوطنيّة بثلاثة نواب نالوا أصواتاً أقل من نصف أصوات نائب واحد من حزب الله، ويرفض أن يكون لحزب الله مع أربعة أضعاف عدد نوابه وخمسة عشر ضعفاً عدد أصواته الحق ذاته، بينما المعادلة الديمقراطية الصحيحة هي أن تملك الأحزاب نصيباً في القرار بحجم نصيبها من أصوات اللبنانيين.

كواليس

قال أحد المعلقين العسكريين إن ترابط الساحات والجبهات بين قوى محور المقاومة يسمح بالاستنتاج إن ما ينشره الإعلام الحربي عن حصاد الهدهد هو بنك أهداف للمحور وبالقياس لاستهداف مدينة الحديدة ومينائها ومحطة الكهرباء وخزانات النفط فيها يمكن القول إن حصاد الهدهد 1 عن حيفا وما فيها من أهداف مشابهة صارت حصة يمنيّة، وحصاد الهدهد 2 عن الجولان وقواعد الاستخبارات والرصد والمراقبة من حصة المقاومة العراقيّة، سائلاً لمن يكون حصاد الهدهد 3؟



اللواء: أسرار

لغز

ربطت أوساط مطَّلعة بين إرجاء مفاوضات «الصفقة» وما حدث لجهة حكومة الوحدة الفلسطينية بعد اتفاق بكين.



غمز

يتسابق طرفان مسيحيان متخاصمان على استرضاء الشارع في «الوقت الميت» عبر اقتراحات ومشاريع تشغل الرأي العام، كقضية الودائع وغيرها..



همس

حسب مصادر ذات صدقية، فإن الاتصالات اليومية لم تنقطع بين آموس هوكشتاين وشخصيات سبق وعمل معها إبان ترسيم الحدود البحرية..