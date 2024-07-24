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كنعان من الديمان: الفراغ الرئاسي يهدد وجود لبنان وما من التزام أهم من التزام الوطن والباقي في المرتبة الثانية

24
JULY
2024
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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في المقر البطريركي الصيفي، في الديمان، عصر اليوم، النائب ابراهيم كنعان، وعرض معه الأوضاع الراهنة، لا سيما الفراغ الرئاسي.

بعد اللقاء، أكد كنعان أن "الفراغ الرئاسي يهدد لبنان بوجوده، ولم يعد الأمر مسؤولية كتلة أو حزب أو طائفة أو مذهب، بل بات مسؤولية كل النواب من دون استثناء".

ودعا إلى "تشكيل حال وطنية مسيحية - إسلامية لإحداث خرق بالسياسة وانتخاب رئيس جمهورية في أسرع وقت"، وقال: "إن الدول الخارجية لا تنتظر، وحرب غزة لا تنتظرنا، فالتسوية الأميركية - الإيرانية والإسرائيلية لا تنتظرنا أيضا. وعلى العكس تماما، فنحن من سيدفع الثمن، إذا لم يكن لدينا حركتنا اللبنانية، والدول تتبعنا".

أضاف: "نحن لدينا اطلاع تام بما يحدث في المنطقة، وعلينا أن نحسم أمرنا، فهذا الأمر كما قلت، لم يعد مسؤولية أحد، بل مسؤوليتنا جميعا. أنا أفهم الانتماء الحزبي والطائفي والمذهبي بحدود معينة، ولكن لا أفهمه على مستوى الكيان، إذ ما من التزام أهم من التزام الوطن أولا، والباقي في المرتبة الثانية".

وتابع: "البطريرك الراعي كان واضحا في حديثه، وهو يبارك أي اتجاه يحدث فجوة في هذا الجدار. لم يعد مقبولا قول لم يعد في إمكاننا أو أننا غير قادرين، بل يجب أن نثبت أننا قادرون على التحرك، كما تحركنا في عام 2016، حيث أحدثنا خرقا. يمكننا اليوم التحرك وإحداث خرق مسيحي - إسلامي على مستوى الوطن لإحداث تحالف، ليس ضد أحد أو مع أي أحد، بل تحالف كل اللبنانيين والإيمان بلبنان أولا، بعيدا من المحاصصة كي لا يخسر الجميع".

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