مكتب وزير العمل: حريص شخصيا وأجهزة الوزارة على مراعاة حقوق الإنسان وسلامة العمال

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صدر عن مكتب وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم البيان التالي: " فور إطلاع الوزير بيرم على ما نشرته صحيفة الأخبار عن حادثة قفز فتاة أثيوبية تعمل في الخدمة المنزلية من شرفة أحد مكاتب إستقدام العاملات ، بادر الوزير بتكليف أحد مفتشي الوزارة الأكفاء الذي توجه للمكتب المذكور فورا وأجرى عملية تفتيش قانونية ومحلية واسعة ودوّن كل ذلك بمحضر قدمه للوزير بعد الدوام الرسمي والذي طلب منه التوجه إلى المستشفى للإطمئنان إلى صحة الفتاة حيث تبين أنها في العناية المركزة.

وبالتوازي تبين أن القوى الأمنية المعنية تقوم بتحقيق خاص حول الحادثة وتم التنسيق معهم ، ليصار إلى تعهد أصحاب المكتب بكل تكاليف العلاج للفتاة التي نتمنى لها الشفاء العاجل ، ومتابعة عملية التفتيش والمراقبة.

وأن وزير العمل يؤكد حرصه الشخصي وحرص أجهزة الوزارة على مراعاة حقوق الإنسان وسلامة العمال والإشراف الدقيق على هذا القطاع لتنظيفه وتنظيمه وفقا للمعايير الإنسانية اللائقة".