living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وفد من قيادة حركة أمل التقى باقرادونيان في مقر حزب الطاشناق

24
JULY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

زار وفد من قيادة حركة أمل برئاسة النائب محمد خواجة وعضوية سعيد ناصر الدين وعلي مقبل مقر حزب الطاشناق في برج حمود حيث كان باستقبالهم أمين عام حزب الطاشناق النائب اغوب باقرادونيان ومسؤول لجنة الارتباط باروير ارسن
تداول المجتمعون في اخر المستجدات في لبنان والمنطقة خاصة الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة و لبنان . وقد ادانوا المجازر التي يرتكبها العدو ضاربا بعرض الحائط المواثيق الدولية وشرعة حقوق الانسان ومتخطيا القرارات الدولية الداعية لوقف الحرب ومحاسبة مرتكبي جرائم الابادة الجماعية. واكدوا على حق لبنان بالمقاومة وتوجهوا بتحية تقديرلشعبنا الصامد في الجنوب الذي يواجه العدوان والاعتداءات اليومية معلنين عن تضامنهم الكامل معه.
كما اكد المجتمعون على ضرورة انتخاب رئيس جمهورية باقرب وقت ممكن والتجاوب مع دعوات الحوار الذي اطلقها مرارا رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري. لان لا خيار امام اللبنانيين لمواجهة الازمات والتحديات الا بالحوار والتلاقي والاجتماع حول كلمة سواء.
وتطرق المجتمعون الى اهمية استمرار التعاون والتنسيق الدائمين بين حركة امل وحزب الطاشناق القائم منذ ايام الامام المغيب السيد موسى الصدر الذي كان من دعاة التعايش بين محتلف الطوائف اللبنانية ونحن اليوم بامس الحاجة للتمسك بوحدتنا الوطنية والاستقرار العام. وتشكل منطقة برج حمود بخصوصيتها انموذجا للتعايش بين مواطنيها. واعتبروا ان على الاجهزة الامنية ان تأخذ دورها كاملا في قمع المخالفات وتطبيق القوانين.
كما اتفق المجتمعون على استمرار اللقاءات بينهم لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   