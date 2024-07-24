وفد من قيادة حركة أمل التقى باقرادونيان في مقر حزب الطاشناق

A + A -

زار وفد من قيادة حركة أمل برئاسة النائب محمد خواجة وعضوية سعيد ناصر الدين وعلي مقبل مقر حزب الطاشناق في برج حمود حيث كان باستقبالهم أمين عام حزب الطاشناق النائب اغوب باقرادونيان ومسؤول لجنة الارتباط باروير ارسن

تداول المجتمعون في اخر المستجدات في لبنان والمنطقة خاصة الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة و لبنان . وقد ادانوا المجازر التي يرتكبها العدو ضاربا بعرض الحائط المواثيق الدولية وشرعة حقوق الانسان ومتخطيا القرارات الدولية الداعية لوقف الحرب ومحاسبة مرتكبي جرائم الابادة الجماعية. واكدوا على حق لبنان بالمقاومة وتوجهوا بتحية تقديرلشعبنا الصامد في الجنوب الذي يواجه العدوان والاعتداءات اليومية معلنين عن تضامنهم الكامل معه.

كما اكد المجتمعون على ضرورة انتخاب رئيس جمهورية باقرب وقت ممكن والتجاوب مع دعوات الحوار الذي اطلقها مرارا رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري. لان لا خيار امام اللبنانيين لمواجهة الازمات والتحديات الا بالحوار والتلاقي والاجتماع حول كلمة سواء.

وتطرق المجتمعون الى اهمية استمرار التعاون والتنسيق الدائمين بين حركة امل وحزب الطاشناق القائم منذ ايام الامام المغيب السيد موسى الصدر الذي كان من دعاة التعايش بين محتلف الطوائف اللبنانية ونحن اليوم بامس الحاجة للتمسك بوحدتنا الوطنية والاستقرار العام. وتشكل منطقة برج حمود بخصوصيتها انموذجا للتعايش بين مواطنيها. واعتبروا ان على الاجهزة الامنية ان تأخذ دورها كاملا في قمع المخالفات وتطبيق القوانين.

كما اتفق المجتمعون على استمرار اللقاءات بينهم لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.