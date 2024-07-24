اجتماع لوزراء الزراعة والصناعة والاقتصاد أكد التزامهم الكامل بتحسين معيشة المواطنين

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عقد وزراء الزراعة والصناعة والاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال: عباس الحاج حسن، جورج بوشكيان وامين سلام، اجتماعا مشتركا تم التركيز فيه على مجموعة من النقاط الحيوية التي تهم المواطن اللبناني وتتعلق بالاقتصاد الوطني والسياسات العامة في البلاد.

وأشار بيان مشترك للوزارات الثلاث، الى أن "الاجتماع تناول العديد من الموضوعات الهامة، من بينها:

• ضبط غلاء الأسعار والسيطرة عليه بما يخدم مصالح المواطنين.

• تشديد الرقابة على الأسواق والإنتاج لضمان جودة المنتجات المتداولة.

• مكافحة التهريب والتجارة غير الشرعية في المنتجات الغذائية.

• تعزيز التصدير إلى الخارج وتطوير الأسواق الخارجية.

• مراجعة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالقطاعات الإنتاجية.

• تشديد الرقابة على المنتجات المستوردة لضمان سلامة الغذاء.

• تحقيق الأمن الغذائي وتلبية احتياجات السوق المحلي.

• بحث المشاكل والتحديات التي تواجه القطاعات الإنتاجية في لبنان.

• تطوير التشريعات والتوجيهات اللازمة لتعزيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية".

ولفت البيان الى أن "المجتمعين أكدوا التزامهم الكامل بتحقيق هذه الأهداف المشتركة التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين معيشة المواطنين، كذلك الالتزام بالعمل الجاد والتعاون المستمر بين الوزارات المعنية لتحقيق هذه الأهداف في أسرع وقت ممكن".