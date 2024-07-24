"فيتش" تقرر وقف تصنيفاتها الائتمانية للبنان

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أبقت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف لبنان عند «تعثر مقيد (RD)»، وقالت إنها ستوقف إصدار تصنيفات للبنان؛ نظراً إلى أنه لم تَعُد لديها معلومات كافية لإصدار تقييمات.

وأوضحت «فيتش» أن تأكيد معدل التخلف عن السداد بالعملة الأجنبية طويل الأجل عند مستوى «تعثر مقيد» يعكس أن لبنان لا يزال متخلفاً عن سداد سنداته الحكومية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية، بعد فشل الدولة السيادية في دفع أصل سندات الـ«يوروبوندز» التي استحقت في 9 مارس (آذار) 2020. كما يعكس تأكيد أسعار الودائع بالعملة المحلية عند «تعثر مقيد» أن الحكومة لم تستأنف دفع الفوائد على حيازات «مصرف لبنان» من الأوراق المالية بالعملة المحلية الصادرة عنها. ولا تزال خدمة الديون بالعملة المحلية المستحقة لدائنين من القطاع الخاص جارية، في وقت لم تطلب فيه السلطات إعادة هيكلة الديون بالعملة المحلية.