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بشرى سارّة من وزارة الطاقة!

12
JULY
2024
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تفيد مؤسسة كهرباء لبنان بأنها قد باشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة للمباشرة بعملية تفريغ حمولة القسم الأول من الشحنة المخصصة لشهر حزيران 2024، والموردة بموجب اتفاقية المبادلة العراقية لصالح مؤسسة كهرباء لبنان بواسطة وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط، والذي يرسو حاليًا قبالة مصب معمل دير عمار، وذلك بعد تبلغ المؤسسة بقيام المورد برفع الحجز المالي (Financial Hold) عنه، حيث سيعمد إلى تفريغ حوالي //21,000// طن متري من مادة الغاز أويل في خزانات معمل دير عمار، ليتوجه من ثم إلى معمل الزهراني حيث سيتم تفريغ ما تبقى من حمولته التي تبلغ حوالي //9,000// طن متري، وذلك لتجنب توقف معمل الزهراني عن إنتاج الطاقة الذي من المرتقب أن ينفذ خزينه بعد ذروة ليل اليوم؛ على أن يصار من ثم إلى تفريغ القسم الثاني من الشحنة المعنية والبالغة حمولته حوالي //30,000// طن متري، والذي يرسو حاليًا قبالة مصب معمل الزهراني، مباشرةً فور تبلغ المؤسسة برفع المورد للحجز المالي عنه،
وعلى أثر ذلك، ستقوم المؤسسة بإعادة تشغيل المجموعات الإنتاجية التي وضعت خارج الخدمة قسريًا في كل من معملي دير عمار والزهراني تباعًا مع ارتفاع مخزون مادة الغاز أويل، وإعادة من ثم التغذية تدريجيًا إلى ما كانت عليه في الأيام القليلة المقبلة.

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