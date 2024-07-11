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الموسوي لـ CNN: المقاومة ملتزمة بقواعد معينة...وليس من مصلحة أحد أن يذهب إلى حرب شاملة

11
JULY
2024
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أعلن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي أنه "يعتقد أننا لسنا على وشك اندلاع أي نوع من الحرب الشاملة والحرب المفتوحة"، قائلا: "لا يريد الإسرائيليون ذلك، ولا يريد اللبنانيون ذلك. حتى القوى الإقليمية والدولية لا تريد ذلك".

كلام الموسوي جاء في مقابلة أجرتها معه قناة CNN الأميركية، في خطوة لافتة في توقيتها ودلالاتها.

وقال الموسوي: "منذ اندلاع الصراع والأعمال العدائية للإسرائيليين بعد 7 تشرين الأول، وبعد الاشتباك بين "حزب الله" والعدو الإسرائيلي، التزمنا بقواعد معينة طوال الوقت. استهدفنا المواقع العسكرية الإسرائيلية، وخصوصا في المناطق المحتلة ولبنان، وكان هناك تصعيد من الجانب الإسرائيلي. ثم وضعنا صيغة مفادها أنه في كل مرة يصعد فيها العدو الإسرائيلي الموقف، فإننا سنصعد الموقف بنفس القدر وأكثر. لذا، هكذا سارت الأمور حتى الآن".

ولفت الى أنه وفقاً لتقديراته، ليس من مصلحة أي أحد أن يذهب إلى حرب شاملة.

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