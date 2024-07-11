أولى رحلات الخطوط السورية تحط في الرياض بعد انقطاع 12 عاماً

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الوطن السورية: إيذاناً بعودة الطيران المنتظم بين البلدين وصلت صباح أمس إلى مطار الملك خالد في الرياض الرحلة الأولى للخطوط الجوية السورية، في خطوة وصفها سفير سورية في المملكة العربية السعودية أيمن سوسان بأنها تأتي في إطار مسير تطوير العلاقات بين البلدين.

سوسان وفي تصريح لـ«الوطن» اعتبر أن عودة الطيران المنتظم بين سورية والسعودية هو خطوة إضافية في مسير تطوير العلاقات بين البلدين، والتي انطلقت مع قمة جدة العام الماضي، مؤكداً أن هناك رغبة وإرادة مشتركة لإعادة الألق لهذه العلاقات حتى تكون في المستوى الذي يحقق مصالح البلدين وتطلعات الشعبين الشقيقين. …