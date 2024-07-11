أسرار الصحف ليوم الخميس 11 تموز 2024

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اللواء: أسرار

لغز

أبلغ قطب سياسي وسطي، لا صفة تنظيمية أو نيابية له حالياً، من يعنيه الأمر في فريقه أن الثابت في سياسة عدم إفساح المجال لإضعاف حليف تاريخي له..



غمز

بقيت قضية ضخ المصارف المراسلة دولارات لمصلحة المصارف المحلية موضع تداول لم ينجز البحث حوله بعد..

همس

لم تتوضَّح لوزراء طبيعة المشكلة التي أدت إلى تجدُّد انقطاع الكهرباء، وشبح التقنين القاسي مجدداً.



البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال مرجع سياسي بارز إن اقتناعاً عاماً لدى المعنيين بالملف الرئاسيّ داخلياً وخارجياً بدأ يتشكل حول التسليم بأن المدخل الأفضل للحل هو بصدمة سياسية تعطي دفعاً للانتخابات الرئاسية عبر الذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة استناداً إلى فشل المجلس النيابي الحالي بانتخاب رئيس من جهة وإلى أن الانتخابات النيابية تعني فتح صفحة جديدة رئاسياً تحرّر الاستحقاق من عبء ما تراكم خلال سنوات الانتظار من جهة مقابلة، إضافة إلى توقعات تقول بأن المجلس المنتخب قد يحمل توازنات جديدة ترسم معالم التسوية الرئاسيّة المفترضة بخروج مَن يوصفون بـ «نواب الصدفة» الذين أربك وجودهم هذه التوازنات.

خفايا



قال مصدر على صلة بملف التفاوض حول اتفاق غزة إن وفد كيان الاحتلال الذي يمثل المؤسسات الأمنيّة والعسكرية وممثل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يناقش إجراءات ما بعد وقف الحرب مثل المعابر وكيفيّة إدارتها وما يسمّيه بضمانات عدم دخول السلاح رغم دعوته لتأجيل البحث بالخلاف حول الفقرات الخاصّة بالتوصّل إلى اتفاق نهائيّ يضمن وقف الحرب.