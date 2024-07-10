"العدو هُزم عسكريًا"... نائب الحزب: لن نعطي الاسرائيلي المخرج الذي يتيح له أن يحقق أيًا من أهدافه السياسية

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رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض، أنّ ":المعركة الدائرة في هذه الأيام مع العدو الإسرائيلي حساسة وحرجة، وتطورات الموقف في غزة ستنعكس مباشرة على الواقع الجنوبي".

ولفت، في المجلس العاشورائي الذي أقام حزب الله في بلدة الصوانة الجنوبية، إلى أنّ "المواجهة في بُعدها العسكري إن كان في غزة أو في الجنوب اللبناني باتت واضحة من حيث نتائجها، لأن العدو الإسرائيلي قد هُزم عسكريًا على الرغم من أن الحرب لم تضع أوزارها بعد، وأن ما يسعى إليه العدو حاليًا هو البحث عن مخرج أو إنجاز ما كي يموّه فيه نتائج هذه المعركة على المستوى العسكري".

وشدد النائب فياض على "أننا وكما نجحنا على المستوى العسكري في هزيمة العدو، لن نعطيه المخرج الذي يتيح له أن يحقق أيًا من أهدافه السياسية، خاصة وأن مقاومتنا نجحت نجاحًا باهرًا على المستوى الميداني والقتالي والتقني والبراعة والاحتراف التي أظهرها مجاهدونا الأبطال".