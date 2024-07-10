الحرارة غدا فوق معدلاتها.. ارتفاع في نسبة الرطوبة!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة والتي تكون أعلى من معدلاتها الموسمية على الجبال وفي الداخل، كما تكون نسبة الرطوبة مرتفعة فيزيد معها الشعور بالحر وبالتالي يتشكل الضباب على المرتفعات مما يؤدي إلى سوء في الرؤية أحيانا.

وجاء في النشرة الاتي :

-الحال العامة: طقس صيفي رطب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل بينما تتخطاها بشكل محدود على الجبال وفي الداخل تحت تأثير كتل هوائية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تموز في بيروت بين 24 و 32، طرابلس بين 23 و 31، وفي زحلة بين 18 و 34 درجة .

تحذير: نحذر المواطنين من ارتفاع موج البحر ومن تشكل التيارات المائية يوم السبت حيث يصل ارتفاع الموج على الشواطئ الشمالية الى متر ونصف.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة والتي تكون أعلى من معدلاتها الموسمية على الجبال وفي الداخل، كما تكون نسبة الرطوبة مرتفعة فيزيد معها الشعور بالحر وبالتالي يتشكل الضباب على المرتفعات مما يؤدي إلى سوء في الرؤية أحيانا.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة والتي تكون أعلى من معدلاتها الموسمية على الجبال وفي الداخل، كما تكون نسبة الرطوبة مرتفعة فيزيد معها الشعور بالحر وبالتالي يتشكل الضباب على المرتفعات مما يؤدي إلى سوء في الرؤية أحيانا.

الجمعة: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة والتي تبقى أعلى من معدلاتها الموسمية على الجبال وفي الداخل، تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة فيزيد معها الشعور بالحر ويتشكل الضباب على المرتفعات، تتكاثف الغيوم فجر يوم السبت بخاصة شمال البلاد وتكون الأجواء مهيأة لتساقط الرذاذ.

السبت: غائم جزئيا مع ضباب كثيف بدءا من ارتفاعات منخفضة تسوء معه الرؤية أحيانا ويزيد معها الشعور بالحر، تنخفض درجات الحرارة و تعود الى معدلاتها الموسمية، نحذر من ارتفاع موج البحر لحدود المتر ونصف نتيجة الرياح الناشطة، تتكاثف الغيوم ليلا وتكون الأجواء مهيأة لتساقط الرذاذ بخاصة شمال البلاد.

-الحرارة على الساحل من 26 إلى 32 درجة، فوق الجبال من 21 إلى 30 درجة، في الداخل من 21 إلى 36 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحيانا سرعتها بين 10 و 35 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل،سيئ أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80 %.

-حال البحر: مائج اجمالا. (ارتفاع الموج دون المتر)، حرارة سطح الماء: 29 درجة

-الضغط الجوي: 756 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 5,35

-ساعة غروب الشمس: 19،51