الأنباء الكويتية: حزب الله: الحرب بدأت تضع أوزارها والمسألة انتهت... ولنحضر انفسنا

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الأنباء الكويتية: ترتبط الحركة السياسية الداخلية بإعادة اللجنة الخماسية تشغيل محركاتها، فيما يترقب «الثنائي» نتائج ما يرشح من تقدم او تعثر للمفاوضات، بشأن وقف الحرب أو خفض مستوى التصعيد في غزة.

ووسط تضارب المواقف بشأن مفاوضات هدنة غزة، برز موقف لافت لـ«حزب الله» عبر رئيس كتلته السياسية النائب السابق إبراهيم أمين السيد، قال فيه «ان الحرب بدأت تضع أوزارها، وان المسألة انتهت ولنحضر انفسنا، وهي بحاجة لأسبوع او أسبوعين او ثلاثة أسابيع بالحد الأقصى».

الا انه استدرك قائلا: «هذه المواعيد قد يلعب بزمنها رئيس متطرف يصطاد الحرب»، في إشارة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يسعى إلى المماطلة.