الجيش: توقيف مطلوبين في برج البراجنة وسهل اللبوة والبزالية

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صدر عن قيادة الجيش البيان التالي: "أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة برج البراجنة المواطن (ا.ش.) المطلوب لارتكابه جرائم مختلفة منها: إطلاق النار على أشخاص ما أدى إلى مقتل مواطنة بتاريخ ٨ /١١ /٢٠٢٣، السلب بقوة السلاح والاعتداء على مواطنين، الاتجار بالأسلحة والدراجات النارية المسروقة، تعاطي المخدرات وترويجها، افتعال إشكالات.

وقد ضُبط في حوزته مسدس حربي ومبلغ من المال.

كما أوقفت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات المواطنين (ق.س.) و(ا.س.) و(ح.ح.) في منطقتَي سهل اللبوة – الرشيدية والبزالية لإقدامهم على نقل ٤٣ سوريًّا دخلوا خلسة إلى الأراضي اللبنانية.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".