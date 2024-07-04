عناوين الصحف ليوم الخميس 4 تموز 2024

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الأخبار: المقاومة تطلق مرحلتها: اضربْ واستمر

«عزيز» المقاومة شهيداً







الديار: حزب الله يستبعد الحرب الشاملة والموفد الألماني غادر دون «جوابٍ»

استشهاد القيادي محمد ناصر والمقاومة تمطر قواعد العدو بالصواريخ

هل طرحت البطريركية المارونية صلاح حنين على» الثنائي الشيعي»؟



النهار: عودة السباق المحموم بين الاغتيالات والجهود الدولية

البناء: أردوغان لبوتين: نعم للمبادرة الروسية للانتقال من القطيعة إلى التعاون مع سورية / المرحلة الثالثة إعلان عجز جيش الاحتلال عن مواصلة القتال.. فهل رضخ نتنياهو؟ / استشهاد القيادي في المقاومة «أبو نعمة».. وأول الرد 100 صاروخ على العمق /

اللواء: «تصعيد قاتل» في الجنوب بالتزامن مع تقدُّم مفاوضات غزة

هوكشتاين ولودريان لورقة تنزع الفتيل الجنوبي.. وموفدان للراعي إلى المجلس الشيعي لتنقية العلاقات

الجمهورية: التسوية على نار أميركية-فرنسية

هوكشتاين القلق يراهن على "تسوية المحشورين"



l'orient le jour: Quand le Liban (re)devient une scène disputée par les puissances étrangères

عناوين بعض الصحف العربية



الشرق الأوسط السعودية: التهدئة بجنوب لبنان تنتظر لقاءات نتنياهو في واشنطن

هل «يُرحَّل» انتخاب الرئيس أشهُراً أو إلى العام المقبل؟



الأنباء الكويتية: تحريك الملف الرئاسي من بوابة «الخُماسية» وفصله عن نهاية الحرب لتنفيس احتقان داخلي بلغ مداه



الوطن السورية: مخاوف تجدد الاشتباكات على حالها وانفراج في «أزمة المعابر» بمناطق سيطرة الاحتلال التركي … أنقرة مستعدة للتعاون لحل الأزمة السورية.. وموسكو: ندعم مبادرات التطبيع