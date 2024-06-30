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حول ثلاثة استحقاقات انتخابية مفصلية يدور اهتمام العالم اليوم: الاول، اميركي، حيث دخلت الولايات المتحدة عملياً في السباق الرئاسي، وصار جلُّ التركيز السياسي على المستويات العليا يتمحور حول المنافسة المحتدمة بين جو بايدن ودونالد ترامب، والتي بلغت ذروتها في المناظرة الأولى التي جمعتهما، والتي طرحت أسئلة عدة في الاوساط الديموقراطية والاميركية عامة عن مدى أهلية الرئيس الحالي على مواصلة السباق.



الاستحقاق الثاني، ايراني، حيث أحيل اختيار خلف للرئيس الراحل ابراهيم رئيسي الى دورة ثانية، بعد تقارب النتائج بين المرشحين الاصلاحي والمحافظ، على رغم ان السياسة العامة للبلاد لا تتأثر بتغيير شخص الرئيس أو هويته السياسية المحلية.



أما الاستحقاق الثالث، فتشريعي فرنسي، حيث شارك الفرنسيون اليوم في اختيار برلمان جديد بعد التقدم الملحوظ لليمين في الانتخابات الاوروبية.

لكن، في المقابل، وحدها الانتخابات الرئاسية اللبنانية تبدو غائبة عن سمع اللبنانيين، ولو انها تبقى حاضرة في مساعي الافرقاء الخارجيين، وآخرهم امين سر حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، والتي تلقت صفعة مسيحية بالدرجة الاولى، من خلال عدم تجاوب القوات والكتائب مع الدعوة الى لقاء جامع في بكركي.



وفي الموازاة، جدد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، من عكار تحديداً اليوم، دعوته الى اللبنانيين للتلاقي لانقاذ بلدهم بانتخاب رئيس، والشروع في الاصلاحات الملحة التي طال انتظارها، والاهم، لخوض معركة الدفاع عن الهوية، التي تتعرض لخطر اكبر من خطر حرب تشنها اسرائيل. وفي الانتظار، يدور لبنان حول ازماته السيادية والاصلاحية والمالية، في انتظار المجهول.