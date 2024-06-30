البلبلة الى ازدياد .. والتحذيرات للرعايا تفاقم القلق

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لم تتبدل صورة البلبلة الواسعة والآخذة في التصاعد حيال الاحتمالات التي تكتنف الوضع الميداني على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية والذي وصفه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في جولته الجنوبية الأولى من نوعها منذ اندلاع المواجهات في الثامن من تشرين الأول الماضي بانها "حالة حرب" . ذلك ان "بورصة" المعطيات والتقارير والمعلومات الشديدة التضارب حول احتمالات اندلاع حرب واسعة بين إسرائيل و"حزب الله" ظلت على درجة مرتفعة للغاية من التضارب والبلبلة بما باتت معه السيناريوات المتصلة بالوضع الميداني في المدى القريب المنظور تفتقر الى الكثير من الجدية والصدقية والثبات علما ان العامل الأساسي في اتساع البلبلة والتشويش يعود الى الاستنزاف الميداني الطويل الذي طبع الوضع في الجنوب والذي لم يعد مؤشرا حاسما في استقراء ما يمكن ان يحصل في المدى الزمني المقبل ، بل ان مقياس التوقعات التي تتصل بلبنان يستند أولا وأخيرا إلى مجريات حرب غزة .

ولكن اللافت في هذا السياق ان التحذيرات والدعوات التي توجهها سفارات دول غربية وعربية وسواها إلى رعاياها لحثها على مغادرة لبنان وتجنب السفر اليه والتي تكثفت أخيرا ، صارت هي المؤشر الأكثر اثارة للقلق والمخاوف خصوصا انها تتزامن وبداية موسم الصيف الذي يشهد معه لبنان اقبالا كثيفا لأعداد كبيرة من اللبنانيين المقيمين في مختلف انحاء الانتشار . وكان لافتا امس ان السفارة السعودية في لبنان نشرت بدورها تنبيها جاء فيه: "تتابع سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية لبنان عن كثب تطورات الأحداث الجارية جنوب لبنان، و تؤكد على دعوتها السابقة لجميع المواطنين السعوديين إلى التقيد بقرار منع السفر إلى لبنان".

اما في المجريات الديبلوماسية فبرز ما نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية من ان الولايات المتحدة الأميركية طلبت من قطر المساعدة والتوسط في حل الصراع بين "حزب الله" وإسرائيل. ووفقا للصحيفة، فإن قطر التي توسطت في المفاوضات بين إسرائيل و"حماس" بشأن هدنة في قطاع غزة، تلقت طلبا من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للمساعدة في تخفيف التوترات بين "حزب الله" وإسرائيل على الحدود اللبنانية. وأشارت إلى أنه في حالة حدوث وقف موقت لإطلاق النار في قطاع غزة، فإن الحزب مستعد للالتزام به أيضا، كما حدث بالفعل في تشرين الثاني خلال فترة وقف إطلاق النار في غزة لمدة أسبوع، ومع ذلك فأن "حزب الله" لن يوافق على اتفاق أوسع حتى تنتهي الحرب في غزة تماما.

وامس قام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بجولته الأولى في جنوب لبنان منذ اندلاع المواجهات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية ، وتضمنت الجولة ثلاث محطات أساسية في مدينة صور، الأولى في مقر قيادة قطاع جنوب الليطاني في الجيش، والثانية مراكز الإمتحانات الرسمية في المدينة، والثالثة في غرفة الطوارئ الصحية في مركز إتحاد بلديات صور.

وأكد ميقاتي في المناسبة أن "الجيش هو السند ودرع الوطن وسياجه"، مشدداً "على تمسك لبنان بالقرار 1701"، آملاً "عدم توسع الحرب في جنوب لبنان"، وقال "نتمنى في هذا الظرف الصعب أن تمر الأمور بخير على هذا البلد وأن يبتسم الجنوب وكل لبنان. نحنُ دعاة سلم، وعلى اسرائيل أن توقف اعتداءاتها المتكررة على لبنان وتوقف الحرب في غزة وان يطبق الجميع القرار الدولي الرقم 2735". اضاف "التهديدات التي نشهدها هي نوع من الحرب النفسية، والسؤال الذي يتردد على كل الالسن هل هناك حرب؟ نعم نحن في حالة حرب وهناك عدد كبير من الشهداء من مدنيين وغير مدنيين والعديد من القرى المدمّرة بسبب العدوان الإسرائيلي"... وقال ميقاتي يرافقه وزير التربية عباس الحلبي ، خلال تفقده مراكز الإمتحانات الرسمية في صور، والتي انطلقت متأخرة صباح امس "عندما بدأت الامتحانات الرسمية للتعليم المهني، وصلتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تهديدات بقصف مراكز الامتحانات، وأظهرت التحقيقات التي قامت بها مديرية المخابرات انه ربما يقف خلف هذه التهديدات طلاب متضررون. والامر ذاته يتكرر على مستوى الوطن، حيث تتصاعد حدة الحرب النفسية، ولكن باذن الله فان وطننا سيتجاوز هذه المرحلة لنصل الى نوع من الاستقرار الدائم على الحدود بشجاعتكم وبسالتكم وبتضحياتكم".

في مسار اخر ذات صلة برز ما نقله النائب فريد هيكل الخازن في بكركي بعد لقائه البطريرك مار بشارة بطرس الراعي من أن "بكركي دائما على حق، والكلام الذي سمعناه بحق البطريركية مدان، إذ إنّ بكركي دائما حريصة على لبنان، وعلى صيغة العيش المشترك في لبنان وعلى الكيان اللبناني، وهي بالاساس طرحت فكرة كيان دولة لبنان الكبير وبالتالي لا يمكن للبطريرك الماروني أن يكون إلا كذلك". وعن علاقة الراعي بالثنائي الشيعي، قال الخازن إلى أنّه "استعرض مع البطريرك الموضوع ونقل عنه أن موضوع السلاح الذي يمتلكه الحزب هو موضوع نقاش كبير وقد تسبب بمشكلة في البلاد ولكن هذا لا يصل إلى درجة أن نتهم الحزب بالارهاب". واستطرد أن الراعي أكّد له أن "سفير إحدى الدول العظمى قد طلب من الراعي أن يصف حزب الله بالإرهابي وهذا ما رفضه البطريرك رفضا مطلقا، مشيرا إلى أن هذا فريق لبناني وهو بعيد كل البعد عن الإرهاب، والراعي طلب من السفير أن يتم تطبيق القرارات الدولية وهذا ما قد يساهم بالحدّ من حمل حزب الله لسلاحه". وأشار الخازن إلى أن الراعي سأل خلال اللقاء "هل تعتبر لجنة الحوار التي تقيمها بكركي مع حزب الله من قبيل الحوار مع الإرهابيين؟"

وفي هذا السياق أيضا أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، غداة زيارته لبيروت أن الجامعة لم تعد تصنف "حزب الله" كمنظمة إرهابية.وأوضح زكي أن القرارات السابقة للجامعة تضمنت وصف "حزب الله" بالإرهابي، مما أدى إلى قطع التواصل معه. لكنه أشار إلى توافق الدول الأعضاء على عدم استخدام هذه الصيغة، مما أتاح إمكانية التواصل مع الحزب. وأكد زكي أن جامعة الدول العربية لا تملك قوائم إرهابية رسمية، وأن جهودها لا تتضمن تصنيف كيانات كمنظمات إرهابية.