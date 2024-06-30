ميقاتي زار الجنوب... ولبنان في «حالة حرب»

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زارَ رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، جنوب لبنان، أمس، حيث قال إنَّ بلاده في حالة حرب، مؤكداً أنَّ «المقاومة والحكومة تقومان بواجبهما».

وأتت مواقف ميقاتي إثر زيارته مركز عمليات الجيش اللبناني، وتفقده سير الامتحانات الرسمية في بعض المراكز، مثنياً على ما وصفه بـ«إنجاز للحكومة».

وفي حين شدَّد على أنَّ «الجيش هو السند ودرع الوطن وسياجه»، قال: «نحن دائماً دعاة سلم، وخيارنا خيار السلام وتطبيق القرار (1701). وعلى إسرائيل أن توقف اعتداءاتها المتكررة على لبنان وتوقف الحرب في غزة، وأن يطبق الجميع القرار الدولي رقم (2735)»، مضيفاً: «المقاومة تقوم بواجبها، والحكومة اللبنانية تقوم بواجبها، وهدفنا أن نحمي البلد»، متمنياً ألا تتوسع الحرب «وننظر إلى استقرار طويل الأمد في الجنوب».

ومرَّ اليوم الأول من امتحانات الثانوية العامة «بهدوء حَذِر» في جنوب لبنان، حيث اتُّخذت تدابير استثنائية لإنجازها بالتنسيق مع قوات «اليونيفيل» والجيش اللبناني، مع استمرار المواجهات بوتيرة محدودة.