مهرجان "رياضة ضد المخدرات" في طرابلس

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أقامت "الجمعية اللبنانية الخيرية للإصلاح والتأهيل" مهرجاناً بعنوان "رياضة ضد المخدرات" في حديقة الدكتور عزام الشهال في منطقة محرم "الخناق" طرابلس، لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.

حضر المهرجان، وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد مرتضى ممثلا بعبدو شويفاتي، وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال جورج كلاس ممثلا بإدغار بلان، وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار ممثلا ببيدرو قنيتر، النائب اللواء أشرف ريفي، النائب طه ناجي ممثلا بمازن الزنط، قائد الجيش العماد جوزيف عون ممثلا بالعميد عمر بركات، رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام ممثلا بالشيخ محمود نعمان، رئيس أساقفة طرابلس المارونية المطران يوسف سويف ممثلا بالأب جوزيف كيزانا، مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ممثلا برئيس مكتب المخدرات الإقليمي في الشمال النقيب خضر كنجو، مدير عام الجمارك ممثلا بالملازم شربل بشارة، مدير عام الدفاع المدني ممثلا بصفا زيادة، نقيب أطباء الشمال ناظم حفار، رئيس امناء جامعة الجنان سالم يكن ممثلا براني حداد، مؤسسة مخزومي ممثلة بالسيدة سمر خشمان، قائد فوج الإطفاء في طرابلس العميد عبدالله مواس، منسق "التيار الوطني الحر" في قضاء طرابلس داني سابا ورؤساء جمعيات اهلية واجتماعية وإعلاميون.

استهل المهرجان، بالنشيد الوطني ومعزوفات وطنية قدمتها موسيقى الجيش. ثم ألقت العضو الفخري في الجمعية الإعلامية ليا عادل معماري كلمة قالت فيها: "ما يجمعنا اليوم في ظل جمعية الإصلاح والتأهيل، هو خطوة في عالم الوقاية والتوعية، وعطاء جديد ينقلنا من الواقع المؤلم إلى الرياضة التي تصقلنا من هذه الٱفة الخطيرة".

وكانت كلمة ليمق، أثنى فيها على "هذا المهرجان الذي يوقظ شبابنا وسط أزمات وٱفات العصر لأن ما تشهده مجتمعاتنا من انحدار في القيم أمر خطير، وتأتي أهمية المهرجان وحيويته كونه يسلط الضوء على الرياضة والشباب والمخدرات، وايضا لانه يقام على أرض هذه المنطقة العزيزة على قلوبنا جميعا، منطقة محرم، المنطقة التي تزخر بالطاقات الشابة والكفاءات على مختلف المستويات، نلتقي اليوم مرة جديدة في ضيافة ملعب محرم البلدي، الشهال، الذي جمع الفتية والشباب من مختلف مناطق طرابلس في إطار خطة بإشراف مباشر من لجنة الشباب والرياضة في مجلس بلدية طرابلس، وكلكم تذكرون النهضة الرياضية والشبابية عندما كنت رئيسا لهذه اللجنة في عهد العميد سمير الشعراني رحمه الله، ووقتذاك انشأنا بطولات الأندية الشعبية، في إطار مكافحة آفة المخدرات".

أضاف: "نحن في بلدية طرابلس نسعى جاهدين مع الوزارات وكل المعنيين لتحقيق الانماء المتوازن، ونحرص على دعم الرياضة في المدينة انطلاقا من مبدأ ان الالتزام بالرياضة يمنع الجريمة ويمنع تعاطي المخدرات بين الشباب، ونسعى للحفاظ على صحة شبابنا والحفاظ على سلامتهم عبر ثقلهم وتدريبهم المهارات الحياتية لبناء القدرة على الصمود لدى الشباب المعرضين للخطر والحد من سلوكهم المعادي للمجتمع".

وختم :" لن اتحدث عن المخدرات وتأثيرها السلبي على اي مجتمع، كما لن اتحدث عن كيفية المعالجة والحد من انتشارها ومكافحتها، واترك ذلك لأهل الاختصاص والمتابعين، وأشكر المنظمين والحضور والمتكلمين والقوى الأمنية من جيش وأمن عام وأمن دولة ودرك وشرطة بلدية على دورهم الطليعي ومتابعتهم الحثيثة في مكافحة آفة المخدرات والحد من انتشارها".

بدورها، شددت رئيسة الجمعية اللبنانية الخيرية للإصلاح والتأهيل فاطمة بدرا، على" أهمية معالجة آفة المخدرات وحماية الشباب"، وقالت :" ان الحروب الدائرة اليوم في العالم ، سيأتي يوم وتنتهي، ولكن الآفات التي تضرب المجتمع يكون تأثيرها اذا ما انتشرت أخطر من الحروب، فهي العدو الصامت الذي يفتك بنا دون رقيب أو حسيب. لذلك نعلن من هنا، من مهرجان رياضة ضد المخدرات الحرب على هذه الآفة، وندعو الجميع، سياسيين، أمنيين، قضاة، متعلمين، ناشطين وفاعلين لنكون جميعا جنودا في هذه المعركة لنحمي مجتمعنا ونترك للأجيال القادمة وطنا يستحقون العيش فيه بسلام".

بعد ذلك تفاعل الحاضرون والمشاركون مع العروض التي قدمتها الفرق الرياضية في الجيش اللبناني من مصارعة وجودو من المركز العالي للرياضة مع المدرب كمال خطيب، أعقبتها العروض في الفنون القتالية والدفاع عن النفس للاتحاد اللبناني، "جيت كون دو" بإشراف رئيس الاتحاد غراند ماستر حسام بزال قدمها نادي energym بقيادة المدرب طوني مخلوف، ثم عرض "رفع المحدلة" بإشراف الاتحاد اللبناني والعربي للتراث والرياضات التقليدية الشعبية برئاسة عضو الاتحاد ورئيس لجنة الشمال نجيب صدقة، واختتمت العروض بالأيكدو للاتحاد اللبناني تحت إشراف المدرب الدولي بلال المصري.

بعد ذلك، قدم كل من بلال مواس وعلي الست، فقرة كوميدية توعوية حاكت الواقع والأزمات.

في ختام المهرجان، كرمت رئيسة الجمعية فاطمة بدرا رعاة المهرجان والداعمين بدروع تحمل اسم وشعار الجمعية، عربون محبة وتقدير.