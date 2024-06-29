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أسرار الصحف ليوم السبت 29 حزيران 2024

29
JUNE
2024
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اللواء

يتندَّر لبنانيون يعيشون في الخارج بين حفلات «البذخ غير المسبوق» في المناسبات والفنادق والأعراس (على قلتها) في بعض المناطق اللبنانية.

عمَّم رئيس تيار فاعل على كوادره ونوابه، التشديد في أي لقاءات على دعم المقاومة، بلا حسابات، في حال توسعت الحرب، وأصبحت شاملة لكل لبنان والإقليم.

عاودت دولة أوروبية صديقة اتصالاتها مع عاصمة كبرى، وعواصم إقليمية لإحتواء أية محاولة للإنزلاق العسكري الخطير في المنطقة.


الجمهورية

وصفت قوى سياسية زيارة دبلوماسي كبير بالإستطلاع والإستماع ونفت كل الحديث عن مبادرات وخطوات.

ينتظر وصول أكثر من موفد أجنبي إلى لبنان في الفترة القريبة المقبلة في محاولة لخفض مستوى المواجهة على الحدود.

حرص ممثل دولة مؤثرة على الإيحاء لمن التقاهم بأن مقاطعة مرجع روحي للقاء الأخير الذي دعي اليه لا يلغي استمرار الحوار مع هذا المكون في لبنان.

 

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