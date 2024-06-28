ترامب حقق أولى المكاسب المادية بعد المناظرة الرئاسية مع بايدن

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قفزت أسهم "ترامب ميديا" المالكة لموقع الشبكات الاجتماعية "تروث سوشيال" بنسبة 5% في افتتاح التداولات اليوم، بعد أول مناظرة للرئاسة الأميركية، بحسب "الاسوشيتد برس".



واشتبك الرئيس جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب مساء الخميس في مناظرة تناولت موضوعات منها الإجهاض والهجرة وهجوم 6 كانون الثاني 2021 على الكابيتول.



واعتبر أداء بايدن متفاوتا خاصة في بداية المناظرة. وحاول مرارا مواجهة ترامب الذي واجه انتقادات بايدن بالاستناد على أكاذيب حول الاقتصاد والهجرة غير الشرعية ودوره في تمرد كانون الثاني.



وقال محللون انه "ربما تكون هناك زيادة في الاهتمام بشركة ترامب ميديا آند تكنولوجي بناء على عناوين الأخبار بعد المناظرة".



وكانت أسهم "ترامب ميديا" مضطربة خلال ترشح ترامب للرئاسة وتراجعت بشكل حاد بعد يوم من إدانة ترامب في قضية دفع أموال لإسكات مقيمي دعوى عليه في المحكمة.



والأسهم التي تخضع للتداول تحت رمز ”دي جيه تي” في البورصة شهدت تباينات غير عادية منذ طرحها للتداول أواخر آذار. وزادت قيمتها ثلاثة أضعاف هذا العام، ووصلت لذروتها عند نحو 80 دولارا في تداول يوم 26 مارس.



وسجلت "ترامب ميديا" آند تكنولوجي في ايار خسارة أكثر من 300 مليون دولار في الربع السابق، وفقا لأول تقارير عائدات لها كشركة مطروحة للتداول.